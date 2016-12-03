Игорь Яновский: "Отставка Слуцкого? Дождемся комментария Гинера"

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что команда в первой части сезона выступила на твердую "четверку". По его словам, наставник армейцев Леонид Слуцкий сделал большую работу, за что его нужно поблагодарить.

– Как оцените выступление ЦСКА в первой части сезона?

– На твердую "четверку". Все-таки надо учитывать, что сейчас нет возможности приобретать высококлассных игроков. Состав многие годы практически не меняется, а осенью выпали лидеры – Еременко, Дзагоев.

– Все громче раздаются разговоры, что Слуцкий покидает клуб в этом году. Ваше мнение?

– Тяжело комментировать слухи. В любом случае, тренер проделал огромную работу в ЦСКА, добивался с клубом больших успехов, за что его необходимо поблагодарить.

– И все же, допускаете, что Слуцкий уйдет?

– Не знаю. Очень много разговоров вокруг команды. Кто-то один написал, все остальные подхватили. Давайте дождемся каких-то комментариев от самого тренера или Евгения Гинера.

– ЦСКА уходит на зимний перерыв третьим с небольшим отставанием от лидера. Золотая гонка еще не окончена?

– Многие слишком рано выбросили команду из числа соискателей золота. Впереди еще достаточно матчей, за которые можно догнать лидеров. Тот же "Спартак" провалился с "Крыльями", а что ждать от красно-белых весной, никто не знает. У "Зенита" тоже не все в порядке. Поэтому борьба за золото будет до самого последнего тура. (Сергей АСТАХОВ)