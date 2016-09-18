Игорь Шалимов: "Перейра вылетел на два месяца"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов после игры 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:1) сообщил, что в ближайшее время не стоит ждать возвращения травмированных футболистов, передает корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Специалист высказал мнение, что его команда заслужила победу.

– Тяжелейшая игра, учитывая поле и организованную оборону "Ростова", как он грамотно уходил в контратаки, – сказал Шалимов. – Учитывая все это, наши защитники хорошо провели матч, ничего не дали сделать. Мы старались играть низом, но это не всегда получалось. Тем не менее, у ребят есть характер, сыграли как мужчины. Наверное, заслужили эту победу.

– В матче с "Уфой" выходил Павел Мамаев. Что с ним сейчас?

– У него та же травма. Проходит курс лечения.

– А что Перейрой и Ари?

– Травмированы. Перейра вылетел на 2 месяца вообще.

– У "Краснодара" было 4 номинальных опорника, если к ним можно отнести Ахмедова. Это вынужденная мера?

– Нет, просто вышли практически все игроки атаки, которых мы имеем в строю. Остальные травмированы. Подберезкин, кстати, заболел.

– Вы довольны качеством футбола?

– Будем говорить об это завтра-послезавтра. Сейчас мы наслаждаемся победой. Качество может быть хуже или лучше, но сейчас мы будем восстанавливаться с хорошим настроением. Качество игры, может, и не самое лучшее, но результат очень важен.

– Кого еще из травмированных можно ожидать в ближайших матчах?

– Пока никого.

– А Измайлов?

– Лечится. Еще 3-4 недели.

– Как оцените дебют Окриашвили?

– Видно, что он не совсем готов. Ему надо через игры, тренировки набирать форму. Но все же в матче с "Ростовом" он выглядел неплохо, делал важную работу. Сильные качества? Вы все увидите.

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