Игорь Шалимов: "Краснодар" владел преимуществом, но создал мало"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подчеркнул, что его команда владела преимуществом в матче 22-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0). По его словам, на игру повлияли тяжелые погодные условия.

- Соперник подустал. Мы продолжали играть в ту же игру, короткими и средними передачами. Опасный момент был один, у Вандерсона, - сказал Шалимов в эфире канала "Наш футбол". - Надо было забивать. Мы владели преимуществом, но создали мало. Хорошо, что не пропустили быстрые атаки.

Вандерсон набрал хорошую форму после травмы. Мы надеялись на его дриблинг. Паша Мамаев подсел, мы выпустили Жоаузинью. Выпустили бы Лаборде, у нас было бы четыре нападающих, и мы бы сбили игру в короткий и средний пас.

Понятно, что погода, поле сказались на нашей игре. Хотя мы отыграли неплохо.