Игорь Шалимов: "Краснодар" не думает о втором месте"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Динамо" отметил, что знает, как будет играть московская команда. Специалист также добавил, что "быки" не думают о втором месте.

– У меня мысли об игре, как у тренера, а не как у игрока, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шалимов. – Думаю о том, как команде объяснить, как надо действовать, и в конце уже добиться положительного результата.

Мы не думаем о втором месте. На нас это не должно влиять положительно или отрицательно. Мы готовимся к игре, так как она для нас самая важная.

В гостях с "Динамо", и "Спартак", и "Зенит" сыграли вничью. Это сложный выезд, как и любой другой. У нас есть своя игра, и мы знаем, как будет действовать "Динамо". Посмотрим, что получится.

Трансляция матча "Динамо" - "Краснодар"