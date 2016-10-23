Игорь Шалимов: "Через игру Мамаев будет готов на все 90 минут"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после победы над "Амкаром" (1:0) в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги заявил, что Павел Мамаев уже практически полностью набрал форму после травмы, и ему понадобится еще одна-две игры, чтобы вернуть свои былые кондиции, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам Шалимова, Налду должен приступить к тренировкам в общей группе в ближайшее время.



– Как обычно, тяжелейшая игра, – улыбаясь, начал Шалимов. – Легких не бывает, она могла бы сложиться полегче, забей мы раньше. Но мы играли против организованной команды, которая не обороняется всеми игроками, из-за чего она быстро выходит в атаку. Удовлетворены своей игрой в обороне, потому что когда мы теряли мяч, практически ничего не создавал "Амкар". А то, что мы могли создать, мы создали. Если бы в некоторых моментах меньше было брака, создали бы еще больше моментов. Но мы рады, что забили и довели тяжелую игру до победы.



– Удовлетворены ли вы вторым таймом? Насколько тяжело было удерживать счет?



– Мы счет не удерживали. Мы хотели удерживать мяч, соответственно с этим сделали замены. Могли и после них забить, но мы не играли на удержание счета. Может, где-то неоправданно теряли мяч, но не более.



– Мамаев вышел на несколько минут. На какое время он принципе готов сейчас появляться на поле?



– Паша вышел на 10 минут, сыграл неплохо. Будем дальше подпускать, но пока нет уверенности, что он по своим кондициям сейчас способен играть полный матч. Я думаю, через игру он будет готов на все 90 минут.



– Что с Налду?



– Травмирован. На днях он должен начать тренироваться в общей группе.



– Изменения в стартовом составе по сравнению с "Шальке" плановые или вы кем-то недовольны?



– Ни в скоем случае. Всеми довольны, это просто ротация.