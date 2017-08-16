Игорь Ледяхов: "Спартак" оставил все эмоции в прошлом сезоне"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" выразил мнение, что возрастные игроки красно-белых не сумели восстановиться от прошлого сезона, что негативно сказывается на игре команды. Также он отметил, что спартаковцам не хватает усиления.

– Что, на ваш взгляд, творится со "Спартаком"? - вопрос Ледяхову.

– Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам – Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач "Спартака".

– Есть и другая?

– Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде – Фернанду. Его заслуга в чемпионстве "Спартака" – пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.

– Почему? У него-то был отпуск, а не Кубок конфедераций.

– Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в "Спартак" прошлым летом. Лишний вес, по полю еле-еле передвигался. Через месяц избавился от животика, набрал форму – и заблистал.

Второй круг вообще отыграл на высочайшем уровне! Вот и сейчас, думаю, все повторится. К Лиге чемпионов Фернанду должен быть в порядке. И, надеюсь, уже не будет совершать таких нелепых ошибок, как в игре с "Зенитом". (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Игоря Ледяхова