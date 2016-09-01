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Игорь Денисов: "Обещаю: в "Локо" никаких конфликтов не будет"

Вчера. Москва. Игорь ДЕНИСОВ с футболкой "Локо". Фото пресс-служба ФК "Локомотив"
Вчера. Москва. Игорь ДЕНИСОВ с футболкой "Локо". Фото пресс-служба ФК "Локомотив"
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Новичок "Локомотива" Игорь Денисов пообещал в интервью клубной пресс-службе, что никаких конфликтов у него в составе железнодорожников не будет. 32-летний хавбек перешел в "Локо" из "Динамо" на правах бесплатной аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

 
Виталий (слева) и Игорь ДЕНИСОВЫ скоро могут играть в одной команде.Денисов - в "Локо"! Игорьная зона

– Пока сложно что-либо говорить, потому что все произошло очень быстро, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Денисова. – Испытываю волнение. Разговаривал с руководителями клуба и главным тренером. Готов сказать всем болельщикам, что никаких конфликтов не будет. Будет только работа и футбол. Это я обещаю. Буду работать на тренировках и выкладываться на матчах.

– Перед Euro-2016 вы получили травму, которая шокировала всех.

– Это был удар по моей психологии. Я рассчитывал сыграть на Euro. По тренировочному процессу было видно, что сборная России могла выступить хорошо. Не понимаю, что произошло на турнире. Еще не разговаривал с ребятами. Жаль, что травма случилась, когда мне очень нужно было играть в футбол.

– Вы покинули ФНЛ в последний день трансферного окна. Были уверены, что вернетесь в турнир своего уровня?

– Если бы я остался в ФНЛ, пришлось бы играть там. Но сейчас семья под названием "Локомотив" дала мне воздух и шанс поиграть на высоком уровне. Я благодарен за это и оправдаю надежды.

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http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13657

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КОММЕНТАРИИ (1)
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