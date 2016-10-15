19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Крылья" редко проигрывают больше, чем в один мяч"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы над "Крыльями Советов" в матче 10-го тура премьер-лиги остался доволен своими подопечными. По его словам, казанцам противостоял достаточно серьезный соперник. 

- Мы хорошо сыграли, провели цельный матч, действовали, отталкиваясь от счета, - сказал Хави Грасия в эфире канала "Наш футбол". - Рады, что победили на этом прекрасном стадионе и продолжили серию домашних побед. Мы знаем, как упорно борются "Крылья Советов", навязывают игру соперникам, редко проигрывают более чем в один мяч. Тем более ценна для нас эта победа.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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