Хали Тьям: "Динамо" хочет выиграть чемпионат России"

Полузащитник "Динамо" Хали Тьям подчеркнул, что задачей клуба на сезон является попадание в еврокубки, при этом бело-голубые не оставляют надежд даже на чемпионство. После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице с 10 очками.

- Я доволен уровнем чемпионата - в России он очень высокий, - цитирует wiwsport.com Тьяма. - Но я недоволен своим уровнем. Я хочу достичь высочайшего уровня, попасть в немецкий, английский, итальянский чемпионат. Для меня это серьезный вызов, я хочу доказать, что могу играть вних.

- Какие задачи у "Динамо" на этот сезон?

- Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами. Я же должен проявить себя и закрепиться в составе.