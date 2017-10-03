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17:29 | Футбол — РФПЛ

Хали Тьям: "Динамо" хочет выиграть чемпионат России"

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Полузащитник "Динамо" Хали Тьям подчеркнул, что задачей клуба на сезон является попадание в еврокубки, при этом бело-голубые не оставляют надежд даже на чемпионство. После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице с 10 очками.

- Я доволен уровнем чемпионата - в России он очень высокий, - цитирует wiwsport.com Тьяма. - Но я недоволен своим уровнем. Я хочу достичь высочайшего уровня, попасть в немецкий, английский, итальянский чемпионат. Для меня это серьезный вызов, я хочу доказать, что могу играть вних.

- Какие задачи у "Динамо" на этот сезон?

- Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами. Я же должен проявить себя и закрепиться в составе.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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sakusda

похоже в динаме всё действительно плохо...

18:07

old grumbler

Спасибо за лимит господин президент хоккеисты уезжают футболисты нет но и больше их не становится....

18:06

old grumbler

И Погребняк в его возрасте обязательно станет лучшим снайпером премьер лиги в этом сезоне всенепременно...

18:05

old grumbler

Оптимизм это прекрасно но не до степени идиотизма...

18:04

Бармалей3000

Все хотят!!!

18:02

titan2313

Чемпионами ФНЛ так это в следующем году!

17:46

Спринт

Хочу доказать, что могу играть вних?! Что то новое от сайта "С-Э" - полнейшая безграмотность.

17:45

StPforlife

ахахахахахха

17:45

Союз Аполлонович

Очень тяжелый случай...

17:42