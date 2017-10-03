Хали Тьям: "Динамо" хочет выиграть чемпионат России"

Полузащитник "Динамо" Хали Тьям подчеркнул, что задачей клуба на сезон является попадание в еврокубки, при этом бело-голубые не оставляют надежд даже на чемпионство. После 12 туров "Динамо" идет на 15-м месте в турнирной таблице с 10 очками.
- Я доволен уровнем чемпионата - в России он очень высокий, - цитирует wiwsport.com Тьяма. - Но я недоволен своим уровнем. Я хочу достичь высочайшего уровня, попасть в немецкий, английский, итальянский чемпионат. Для меня это серьезный вызов, я хочу доказать, что могу играть вних.
- Какие задачи у "Динамо" на этот сезон?
- Наша задача - попасть по меньшей мере в шестерку. Мы должны пробиться в еврокубки. Но, как и любой серьезный клуб, мы хотим стать чемпионами. Я же должен проявить себя и закрепиться в составе.
sakusda
похоже в динаме всё действительно плохо...
18:07
old grumbler
Спасибо за лимит господин президент хоккеисты уезжают футболисты нет но и больше их не становится....
18:06
old grumbler
И Погребняк в его возрасте обязательно станет лучшим снайпером премьер лиги в этом сезоне всенепременно...
18:05
old grumbler
Оптимизм это прекрасно но не до степени идиотизма...
18:04
Бармалей3000
Все хотят!!!
18:02
titan2313
Чемпионами ФНЛ так это в следующем году!
17:46
Спринт
Хочу доказать, что могу играть вних?! Что то новое от сайта "С-Э" - полнейшая безграмотность.
17:45
StPforlife
ахахахахахха
17:45
Союз Аполлонович
Очень тяжелый случай...
17:42