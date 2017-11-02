Гришин - о Головине: "Ну какая "Барселона", вы чего?"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин, который тренировал полузащитника ЦСКА Александра Головина в молодежной команде армейцев, считает, что игроки из нашего чемпионата не могут перейти в топ-клубы. По его мнению, слухи об интересе "Барселоны" к молодому хавбеку больше похожи на агентские игры.
- Слышали о том, что спортивный директор "Барселоны" просматривал Головина матче с "Базелем"? - вопрос Гришину.
- Головина? Может, он Фернандеса просматривал! А может, он вообще просто на игру приехал. Я не верю в эти слухи. Больше похоже на агентские игры. Уже надоело - то "Арсенал", то теперь "Барселона". Видимо, кому-то это выгодно.
- Как считаете, сможет заиграть Александр в таком сильном клубе?
- Ну какая "Барселона", вы чего? Наш чемпионат такого уровня, что игроки ни в какую "Барселону", "Баварию", "Арсенал" или "Тоттенхэм" ни под каким предлогом не могут перейти. Чтобы наш футболист смог попасть в команду такого уровня, надо вначале поиграть за какой-нибудь середняк английской лиги и доказать, что он может на что-то претендовать. Из нашего первенства в топ-команду никого не возьмут. Надо объективно смотреть на вещи.
-Однако Аршавин в свое время перешел в "Арсенал" и к нему был интерес от "Барселоны".
- Это единичный случай. С Головиным пока больше похоже на слухи. Но если правда его купят - это будет суперхорошо! (Павел ГУРЕВИЧ)
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WayWayWay
Конечно же сразу надо говорить "Ну какая барселона вы чего?" за место того чтобы понадеяться что парняге дадут шанс в барселоне
16:43
zadunayskiy
Какая Барселона, вы чего??? На самом деле Головиным заинтересоваться могут Зенит или Спартак (или Анжи)... Там своих Головинасио хоть пруд пруди...
16:31
баламошка
Реал?
16:22