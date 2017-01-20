20:15 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Скрипченко заплатит "Уралу" 4,5 миллиона"

0
0
0
5

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение Палаты по разрешению споров РФС. Вадим Скрипченко обязан выплатить компенсацию "Уралу" за разрыв контракта

- Мы подали заявление на Скрпиченко. Он расторг с нами контракт и возглавил "Крылья". А говорил, что устал… Палата присудила ему выплатить "Уралу" 4,5 миллиона рублей, так как он нарушил условия соглашения, уйдя в "Крылья". Со своей стороны он требовал с нас 900 тысяч.

Скрипченко сегодня прислал нам бумагу, предложил пойти на мировую. Мол, ему не нужны эти деньги. Я говорю: нет, так дело не пойдет, ты нам должен 4,5 миллиона. Вот и все. Скрипченко хочет подать апелляцию, это его дело. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу" 

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Птицuk

Нормально так обул хитрого бульбу... А то один бульбаш смылся, второй... Как Лукашенко - как газ нужен подешевле, так братья, как расплачиваться за него - так Россия - плохая...

01:26

Нубяшка

Интересно сколько им еще терек заплатил?

20:45 20 января

gayduk

А РФС поддерживает бандитов?

20:32 20 января

knyaz boltconskiy

Браток дог скатал,ещё и 3,6 ляма чистыми поднял на Скрипченко.Красава))

20:21 20 января

А380726

Опять что ли у Гриши затяжной "день шофёра"? Надеюсь, на "боярышник" ещё не перешёл:(

20:21 20 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ