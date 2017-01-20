Григорий Иванов: "Скрипченко заплатит "Уралу" 4,5 миллиона"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение Палаты по разрешению споров РФС. Вадим Скрипченко обязан выплатить компенсацию "Уралу" за разрыв контракта
- Мы подали заявление на Скрпиченко. Он расторг с нами контракт и возглавил "Крылья". А говорил, что устал… Палата присудила ему выплатить "Уралу" 4,5 миллиона рублей, так как он нарушил условия соглашения, уйдя в "Крылья". Со своей стороны он требовал с нас 900 тысяч.
Скрипченко сегодня прислал нам бумагу, предложил пойти на мировую. Мол, ему не нужны эти деньги. Я говорю: нет, так дело не пойдет, ты нам должен 4,5 миллиона. Вот и все. Скрипченко хочет подать апелляцию, это его дело. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Птицuk
Нормально так обул хитрого бульбу... А то один бульбаш смылся, второй... Как Лукашенко - как газ нужен подешевле, так братья, как расплачиваться за него - так Россия - плохая...
01:26
Нубяшка
Интересно сколько им еще терек заплатил?
20:45 20 января
gayduk
А РФС поддерживает бандитов?
20:32 20 января
knyaz boltconskiy
Браток дог скатал,ещё и 3,6 ляма чистыми поднял на Скрипченко.Красава))
20:21 20 января
А380726
Опять что ли у Гриши затяжной "день шофёра"? Надеюсь, на "боярышник" ещё не перешёл:(
20:21 20 января