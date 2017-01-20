Григорий Иванов: "Скрипченко заплатит "Уралу" 4,5 миллиона"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал решение Палаты по разрешению споров РФС. Вадим Скрипченко обязан выплатить компенсацию "Уралу" за разрыв контракта

- Мы подали заявление на Скрпиченко. Он расторг с нами контракт и возглавил "Крылья". А говорил, что устал… Палата присудила ему выплатить "Уралу" 4,5 миллиона рублей, так как он нарушил условия соглашения, уйдя в "Крылья". Со своей стороны он требовал с нас 900 тысяч.

Скрипченко сегодня прислал нам бумагу, предложил пойти на мировую. Мол, ему не нужны эти деньги. Я говорю: нет, так дело не пойдет, ты нам должен 4,5 миллиона. Вот и все. Скрипченко хочет подать апелляцию, это его дело. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу"