20:10 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу"

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Палата по разрешению споров РФС обязала главного тренера "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу" за разрыв контракта. С таким требованием клуб обратился после ухода наставника в отставку. Он покинул свой пост, а затем принял предложение "Крыльев Советов".

Как сообщает официальный сайт РФС, Скрипченко должен в полном объеме выплатить компенсацию "Уралу". Встречная жалоба специалиста к клубу отклонена.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85753.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Птицuk

Ну Скрипа и попал! На каждую хитрую ж...

01:18

AlexMiron

С Победой Вас Григорий Викторович!

20:45 20 января

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