РФС обязал Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу"

Палата по разрешению споров РФС обязала главного тренера "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко выплатить компенсацию "Уралу" за разрыв контракта. С таким требованием клуб обратился после ухода наставника в отставку. Он покинул свой пост, а затем принял предложение "Крыльев Советов".

Как сообщает официальный сайт РФС, Скрипченко должен в полном объеме выплатить компенсацию "Уралу". Встречная жалоба специалиста к клубу отклонена.