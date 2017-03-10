Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе"

Президент "Урала" Григорий Иванов после поражения своей команды от "Арсенала" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что на месте главного тренера екатеринбуржцев Александра Тарханова предоставил бы отпуск вратарю Николаю Заболотному. По его словам, было заметно, что голкипер немного не в себе.

- Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск, - сказал Иванов. - Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять - жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.

В эпизоде с пенальти - если бы оттолкнулся сильнее - отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых.

Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С "Краснодаром" два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти "Твиттеры", верю в нашу команду. Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю.

- Что с Павлюченко? Когда он вернется на поле?

- Рома травмирован. Потому и не играет. Надеюсь, к "Рубину" уже будет готов. Он еще на сборе получил повреждение, выбыл где-то на две недели. Наши доктора делают все возможное, чтобы его вернуть в строй. (Виталий АЙРАПЕТОВ)