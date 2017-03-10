Григорий Иванов: "По телекартинке видел, что Заболотный немного не в себе"

Президент "Урала" Григорий Иванов после поражения своей команды от "Арсенала" (0:2) в матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что на месте главного тренера екатеринбуржцев Александра Тарханова предоставил бы отпуск вратарю Николаю Заболотному. По его словам, было заметно, что голкипер немного не в себе.
- Я не тренер, но я бы на месте Тарханова предоставил бы Коле Заболотному отпуск, - сказал Иванов. - Ведь у него на днях родилась вторая дочка. Его переживания можно понять - жена рожала. Это, видимо, сказалось. По телекартинке видел, что Коля немного не в себе. Может быть, не выспался, не отдохнул.
В эпизоде с пенальти - если бы оттолкнулся сильнее - отбил бы. И в эпизоде со вторым голом нужно было, конечно, реагировать. Я уверен, что Коля не мог ничего такого сделать… Просто так, к сожалению, в жизни бывает. Но я бы на месте главного тренера дал бы ему небольшой отдых.
Наоборот, его надо сейчас поддержать, а не намекать на что-то. С "Краснодаром" два пенальти после матча взял. Я не читаю все эти "Твиттеры", верю в нашу команду. Будем биться. Идем дальше. Как это может быть, что Заболотный не особо хотел ловить мячи? Я верю в Колю.
- Что с Павлюченко? Когда он вернется на поле?
- Рома травмирован. Потому и не играет. Надеюсь, к "Рубину" уже будет готов. Он еще на сборе получил повреждение, выбыл где-то на две недели. Наши доктора делают все возможное, чтобы его вернуть в строй. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 1:0 19' Иван Расич (Пенальти) pic.twitter.com/IBI4JBFMcx– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal #НашФутбол #РФПЛ. 19-й тур. #АрсеналУрал 2:0 62' Федерико Расич (Дубль) pic.twitter.com/x1SH23Wic2– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 марта 2017 г.
RSDsouth
Перед вторым голом Заболотный посмотрел на сколько открыл левый от себя угол - это видно на видео .Так что самый честный Чемпионат не обижать !!!
23:02
pushgun
Григорий Иванов так вышел бы и показал как нужно при пенальти толкаться и углы угадывать. Удивительное высказывание президента удивительного клуба.
22:53
psevdonim777
Просто так, к сожалению, в жизни бывает..... Слишком часто ЭТО происходит в жизни Урала.
22:42