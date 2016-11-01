18:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скрипченко возглавит "Крылья" после матча с "Уралом"?

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Как стало известно "СЭ", "Крылья Советов" провели переговоры с Вадимом Скрипченко, который сегодня покинул "Урал". Достигнута определенная договоренность.

С высокой долей вероятности о назначении белорусского специалиста будет объявлено уже после матча 13-го тура премьер-лиги с "Уралом". Игра состоится в Самаре в субботу, 5 ноября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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