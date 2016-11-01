Скрипченко возглавит "Крылья" после матча с "Уралом"?

Как стало известно "СЭ", "Крылья Советов" провели переговоры с Вадимом Скрипченко, который сегодня покинул "Урал". Достигнута определенная договоренность.

С высокой долей вероятности о назначении белорусского специалиста будет объявлено уже после матча 13-го тура премьер-лиги с "Уралом". Игра состоится в Самаре в субботу, 5 ноября. (Виталий АЙРАПЕТОВ)