Александр Тарханов: "Урал"? Пока я работаю в "Славии"

Главный тренер софийской "Славии" Александр Тарханов не подтвердил информацию о своем возвращении в "Урал". 62-летний российский специалист отметил, что на данный момент готовит команду к завтрашнему матчу чемпионата Болгарии. Напомним, что сегодня "Урал" покинул Вадим Скрипченко.

– Действительно ли вы ведете переговоры о расторжении контракта со "Славией" и намерены вернуться в "Урал"? – вопрос Тарханову.

– Я готовлю команду к завтрашнему матчу.

– Выходит, информация неверна?

– Именно.

– Думали о возвращении в Россию?

– Посмотрим, как будет дальше. Пока я работаю в Софии. (Сергей АСТАХОВ)