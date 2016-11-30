Григорий Иванов: "Лунгу должен по контракту носить майку с моим изображением? Да хорош вам!"

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Ростов" (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России отметил, что главным для его команды было взять три очка. Иванов прокомментировал эпизод, когда нападающий Чисамба Лунгу после забитого гола показал майку, где был изображен сам Иванов и футболист.

– "Ростов" мне очень понравился. Мы, конечно, понимаем, что сильнейших они оставили дома. У них сейчас немного другие задачи, но все равно они старались. Но и "Урал" играл с самоотдачей. Чисамба забил сумасшедший гол. Рома Павлюченко мог еще забить. Сегодня главным для нас было взять три очка.

– Сейчас бутут говорить, что "Урал" круче "Баварии".

– Что ж. Пусть шутят (смеется). Мы же все прекрасно понимаем. "Ростов" выставил неоптимальный состав. При этом у них очень хорошая скамейка. У нас такой нет… Выбыли Емельянов и Чантурия, равноценную замену найти им сложно. Так что вот так. Дончане же дали время основным игрокам отдохнуть.

– То есть ожидали, что гости привезут полуосновной состав?

– Нет, откуда мы могли знать? Понятно, что у "Ростова" очень плотный график в конце года. Они сыграли с "Баварией", потом с "Анжи", дальше "Зенит" и в итоге решающий поединок с ПСВ. Тяжело им… Насколько я понимаю, они с начала сезона провели аж 28 матчей. Надо восстанавливаться.

Григория Викторовича уважают все. И Лунгу не исключение. Теперь @FCURAL обязан запустить такую футболку в продажу pic.twitter.com/akMkoVsggz – Сергей Астахов (@SAstahov) 30 ноября 2016 г.

– После забитого гола Лунгу снял футболку. Под ней оказалась майка с его и вашим изображением. Как ему пришла в голову такая идея?

– Даже не знаю. Сам удивился. Раньше такой майки у меня не видел.

– Не спрашивали у него после матча?

– Нет, не видел его. Он сразу куда-то скрылся.

– То есть у него и других футболистов "Урала" не прописано в контрактах, что они должны носить майки с вашим изображением?

– Да хорош уже шутить (смеется). Помню, когда он только первый гол забил за "Урал", он подбежал ко мне, вместе порадовались. Было приятно.

– Значит, уважает.

– Ну наверное. Уже шесть лет у нас играет, с 19 лет. Я им очень доволен. Он в этом году нам уже четыре очка принес. (Виталий АЙРАПЕТОВ)