Григорий Иванов: "Контракт с Парфеновым будет подписан сегодня-завтра"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" отметил, клуб достиг договоренности о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды. Официальное объявление последует в ближайшее время.

- На какой срок подпишите контракт с Парфеновым?

- Подождите, мы же еще ничего не подписали. Провели переговоры, достигли соглашения, но подписи не стоят.

- А когда планируете подписать?

- Сегодня-завтра.

-На сколько лет?

- Ну зачем я буду сейчас отвечать? Тренерская доля такая, что чемодан всегда должен быть наготове. Вот Манчини подписал трехлетний контракт с "Зенитом", а через год уехал. Да куча подобных примеров! Все определяет результат. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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