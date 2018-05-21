Григорий Иванов: "Сегодня у Тарханова операция. На восстановление уйдет четыре месяца"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" отметил, что клуб согласовывает детали контракта с будущим главным тренером Дмитрием Парфеновым. По словам руководителя, нынешний наставник команды Александр Тарханов получил травму и сегодня перенесет операцию. Иванов подчеркнул, что 63-летний специалист останется в "Урале" в качестве советника клуба.

- Чем Парфенов лучше Тарханова?

- Во-первых, контракт еще не подписан. Все на стадии согласования. Во-вторых, сейчас я не могу ответить на ваш вопрос. Посмотрим, лучше он Тарханова или нет. Все же определяет результат. Захотели попробовать пригласить молодого, перспективного тренера, который выиграл Кубок России. Мне нравилось, как играл "Тосно". Они не стояли 11 человек сзади, ищут счастья впереди

- Чем не устроил Тарханов?

- Да почему не устроил? Он очень многое сделал для "Урала". Он всегда был с нами, даже когда работал в Болгарии. Но мы в следующем сезоне решили пригласить более молодого специалиста. Кроме того, Александр Федорович получил травму. Сегодня у него операция. На восстановление уйдет четыре месяца. Я же не могу оставить команду без главного тренера. Кто будет готовить "Урал" к сезону?



У Тарханова заканчивается контракт. Мы его ни в коем случае никуда не выгоняем. Уважаем! Он остается советником клуба. Благодарны за труд Александру Федоровичу. Если что-то у Парфенова не получится, он будет рядом. Хотя, думаю, все получится. Дмитрий Владимирович хочет расти, идет поступательно вверх. Достаточно взглянуть на его тренерский путь. Считаю, у нас в "Урале" Парфенов может дорасти до тренера очень приличного уровня. Он же работал в "Тосно", который испытывал серьезные проблемы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)