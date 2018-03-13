Григорий Иванов: "Играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля"

Президент "Урала" Григорий Иванов уверен: поле в матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом" было нормального качества.

– На сколько процентов, по-вашему, удалось подготовить ваше поле?

– Да мы сделали все, что могли. Я четыре дня на стадионе провел! Открывали поле, закрывали, открывали, закрывали… И картинка-то была в итоге не хуже, чем где-то. А самое главное – поле ровное! А из "Локомотива" 8 человек приехало инспектировать поле… Ну-ну. Так там же ничего даже не дробило. Ровненькое! В прошлом году мы играли в таких же условиях с "Амкаром", и никто почему-то не возмущался. В этот раз встречались с "Локомотивом", и сразу кипеш поднялся!

Я вчера с Юрием Палычем Семиным разговаривал и мы пришли к выводу, что были все в равных условиях. Ну, мы же не на разных полях с "Локо" играли! Что опять началось-то?! У нас много людей, которые сидят в кабинетах, вроде как дают деньги, но понимают в футболе мало или ничего… Отсюда и все проблемы! Александр Федорович Тарханов, например, вспоминает, что раньше мы на таких полях всегда выступали в начале года! Всегда! Никто не возмущался. Почему наши болельщики должны ехать куда-то в другой город на домашний матч?!

Полное интервью Григория Иванова - здесь