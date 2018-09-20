"Спартак" проиграл "Рапиду" в Лиге Европы. Дальше – ЦСКА

20 сентября. Вена. "Рапид" - "Спартак" - 0:2. Красно-белые стартовали в Лиге Европы с поражения. Фото REUTERS

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил "Рапиду" (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.

При счете 0:1 москвичи отправили мяч в ворота австрийской команды, но из офсайда.

В воскресенье, 23 сентября, "Спартак" в рамках 8-го тура чемпионата России сыграет с ЦСКА.

Лига Европы

1-й тур

Группа G

"Рапид" (Австрия) – "Спартак" (Россия) – 2:0 (0:0)

Голы: Тимофеев, 50 - в свои ворота (1:0). Мург, 68 (2:0).

"Рапид" В (Австрия): Штребингер, Мерт Мюлдюр, Зоннляйтнер, Барач, Поцманн, Мург, Шваб, Любичич, Кнасмюльнер (Мартич, 85), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71).

"Спартак" (Россия): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий (Самедов, 73), Фернанду, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Педро Роша (Попов, 73), Зе Луиш.

Предупреждения: Любичич, 11. Зе Луиш, 32. Ломовицкий, 70.

Судьи: Бьери, Де Алмейда, Зогай, Фендрих, Шнидер (все - Швейцария).

20 сентября. Вена. Стадион "Алльянц".

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