"Спартак" проиграл "Рапиду" в Лиге Европы. Дальше – ЦСКА

"Спартак" в гостевом матче 1-го тура Лиги Европы уступил "Рапиду" (0:2). Автогол на счету хавбека красно-белых Артема Тимофеева, второй мяч у хозяев забил Томас Мург.
При счете 0:1 москвичи отправили мяч в ворота австрийской команды, но из офсайда.
В воскресенье, 23 сентября, "Спартак" в рамках 8-го тура чемпионата России сыграет с ЦСКА.
Лига Европы
1-й тур
Группа G
"Рапид" (Австрия) – "Спартак" (Россия) – 2:0 (0:0)
Голы: Тимофеев, 50 - в свои ворота (1:0). Мург, 68 (2:0).
"Рапид" В (Австрия): Штребингер, Мерт Мюлдюр, Зоннляйтнер, Барач, Поцманн, Мург, Шваб, Любичич, Кнасмюльнер (Мартич, 85), Иван (Бериша, 76), Алар (Павлович, 71).
"Спартак" (Россия): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Мельгарехо, Ломовицкий (Самедов, 73), Фернанду, Зобнин, Тимофеев (Игнатов, 81), Педро Роша (Попов, 73), Зе Луиш.
Предупреждения: Любичич, 11. Зе Луиш, 32. Ломовицкий, 70.
Судьи: Бьери, Де Алмейда, Зогай, Фендрих, Шнидер (все - Швейцария).
20 сентября. Вена. Стадион "Алльянц".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/groups/