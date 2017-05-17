Голы Витинью и Дзагоева принесли ЦСКА победу над "Рубином"

ЦСКА на выезде одолел "Рубин" (2:0) в матче 29-го тура чемпионата России. По голу забили Витинью и Алан Дзагоев. К тому времени хозяева уже остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мийо Цакташ.
Отметим, что Дзагоев вышел на замену во втором тайме. Для полузащитника игра стала первой в мае – он получил травму в матче 25-го тура против "Локомотива" (4:0) и пропустил три поединка.
Этот успех позволил ЦСКА сохранить второе место в турнирной таблице. В заключительном туре красно-синие встретятся с "Анжи" – поединок состоится 21 мая. "Рубин" остался на девятой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
29-й тур
"Рубин" (Казань) – ЦСКА – 0:2 (0:0)
Голы: Витинью, 72 - штрафной (0:1). Дзагоев, 90+3 (0:2).
"Рубин": Рыжиков, Серхио Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин (Сонг, 54), М`Вила (Ахметов, 87), Цакташ, Ткачук, Канунников, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 65).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Березуцкий (Дзагоев, 57), Мариу Фернандес, Натхо, Вернблум, Головин, Щенников (Миланов, 71), Витинью, Чалов (Тошич, 90+1).
Удаление: Цакташ, 49 (серьезное нарушение правил).
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).
17 мая. Казань. Стадион "Казань Арена". 21405 зрителей.
вояка
Бабла на дорогостоящие покупки у Ленорыча вероятно ныне нет, поэтому хошь не хошь придётся обходится игроками нашего разлива ...... потянут? не потянут? скоро увидим. Да и пенсионеры из защиты всё же не вечные; решение какое-то рано или поздно принимать придётся. А впрочем - поживём увидим.
23:08
Митяй Антибомж
alex lav "Спартак Экспресс" удостоил коней небольшой заметки, аж на первой полосе. А как же интервью с троюродной племянницей Глушакова и двоюродной тетей Промеса? ************** Вы никому не интересны. Просто прими как данность.
23:04
Rastan
При Гончаренко игра команды,всё-таки, начала заметно меняться в лучшую сторону, и процесс ещё продолжится с привлечением группы талантливой молодёжи.Идут разговоры о возвращении Мусы...
22:40
AlexCS4
The glory ! ========== Не неси фигни. Слуцкий тут не при чем. Просто пара напов Ионов-Траоре - это полный ноль, провал селекции. Я даже не знаю, кто из них более нулёвый. Тут, скорее, был даже не ноль, а минус 2. Играли большую часть сезона вообще без нападающих, вдевятером. Пришел повзрослевший Витька, и с ним даже Чалов наконец разыгрался. По сравнению с Траоре даже недолеченный Олонаре выглядит богом. Так что Гончаренко пока ничего особого не показал, просто взбодрил команду.
22:32
Rastan
Пока обсуждается самогонка Глушакова. Всё ещё впереди, до конца года времени много.
22:29
100 грамм под огурчик
Ждем обновления вечного рекорда сухоряна в ЛЧ!
22:26
alex lav
"Спартак Экспресс" удостоил коней небольшой заметки, аж на первой полосе. А как же интервью с троюродной племянницей Глушакова и двоюродной тетей Промеса?
22:24
Andrei777777
Все ближе продолжение уникальной серии Акинфеева .Ждем с нетерпением...
22:21
The glory !
Ребзя не забывайте , сезон мы начинали со Слуцким и его стандартной , ни разу не менявшейся за все время игрой. Именно при Слуцком была провалена первая часть сезона и потеряна куча очков . Ганчаренко пришел только зимой , и можно сказать попал под раздачу , и один хер тянет нас на верх. Будет межсезонье , будет полная нормальная подготовка , придут новые игроки , а там уже и посмотрим . Думаю все будет ГВК )))) Всех с Победой ! ЦВБП!
22:14
Gelg
"С победой. Но забивные напы нужны как воздух. Нельзя же на полузащите выезжать все время." ------- С победой. А мне нравится как Чалов работает и прогрессирует. И бригада атаки из условных Чалова/Жамалетдинова разбавленная ребятами с потенциалом типа условного Алиева мне приятнее чем какие-нибудь условные Фернандо/Зе Луиш. Хочу видеть в команде больше наших ребят. Иностранцы нужны, но очень приятно когда столько воспитанников выходит на старте и добиваются неплохого результата. Готов ради этого даже ждать чемпионства пару лет. Отдельный привет тем кто паследние несколько лет пишет про то что Витиньо - худшая покупка ЦСКА.
22:06
Meddle
Забивала конечно не помешает. Но и молодежь наша должна уже себя проявить. Надеюсь, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, да и Головин заявят о себе по настоящему в следующем сезоне. Опыт первый уже есть. Надо доверять ребятам.
22:02
вояка
Глядя на нынешний цска трудно представить как они будут выглядеть в еврокубках. Сейчас для второго места этих игроков хватит (наверное), а вот в европе могут и провалиться. Тем не менее - удачи вам ребята.
22:00
Platinum1991
Поздравляем Ростов и ЦСКА с победами!!! МОЛОДЦЫ! Наиграли! Конец сезона. Силы на пределе! Идёт упорная борьба за попадание в европейские кубки, а команды Ростов И ЦСКА хорошо подготовились и на классе выиграли у своих соперников! Я ставил на Ростов и ЦСКА, что они победят своих соперников! В концовке они хорошо готовы физически, да и тактическая выучка команд помогает им побеждать. Соперники сражались, но класс команд Ростова и ЦСКА ПОБЕДИЛ и ЗАСЛУЖЕННО! Молодцы! Всех с победами! Осталось провести по одной встрече в чемпионате Ростову и ЦСКА! Желаю им на победной НОТЕ завершить чемпионат! Ростову желаю завоевать место под европейским солнцем - пробиться в Лигу Европы, а ЦСКА желаю завоевать СЕРЕБРО чемпионата и место в Лиге чемпионов!
21:59
resifi
- Игорь Акинфеев обновил личный рекорд по количеству сухих матчей в одном сезоне РФПЛ – 18 сухих матчей
21:58
Гантэр
С победой. Но забивные напы нужны как воздух. Нельзя же на полузащите выезжать все время.
21:55
fireman32
Пусть уж ЦСКА,лишь бы не Газпром
21:55
marksan
Meddle____ Должны! Не Москва ль за нами?
21:54
Meddle
Helicopter Не расслабляемся, последний бой он трудный самый. 21:46 ======= Думаю, сдюжим.
21:51
Mig-31
ЦСКА всегда будет ПЕРВЫМ!!!
21:49
semyonovmaxim
Красавцы! С Анжи самое главное не налажать!
21:47
Helicopter
Не расслабляемся, последний бой он трудный самый.
21:46
Rastan
Особый привет от Алана Дзагоева всем неадекватам! ЦСКА с победой!
21:45
Besedin Dmitry
ЦСКА всегда будет первым!
21:40
DAVI SVININU!
Молодцы! Всех с победой! ЦВБП!
21:34
resifi
Всех армейцев с победой!!!! Игоря Акинфеева с 262-м сухим матчем!!!
21:34
Электросталец
ну и славно!
21:33
Thomas_Boy_
Молодцы. КБ-брацтво довольно.
21:32
marksan
Привет Масалитину от Витиньо! Он, конечно, не Неймар, но своё дело знает! А ведь ты, Валера. тоже Роналдо не был! Армейцев всех с победой!
21:31
Mark Krass
Без ГВК не обошлось)) Всех с победой!
21:28
Slim Taller
Поздравляю армейцев с победой! Выиграли тяжелейший матч.Рубин явно был заинтересован не проиграть.
21:27