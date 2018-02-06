Голы Канунникова и Сикоева помогли "Рубину" обыграть "Диошдьер"

"Рубин" обыграл "Диошдьер" в товарищеском матче со счетом 2:0. По голу в этой встрече забили Максим Канунников и Асланбек Сикоев.

Во втором тайме травму получил полузащитник Магомед Оздоев. Он был заменен после столкновения с защитником венгерского клуба. О характере повреждения и предполагаемых сроках восстановления игрока не сообщается.

Товарищеский матч

"Рубин" – "Диошдьер" – 2:0 (0:0)

Голы: Канунников, 61 (1:0). Сикоев, 68 (2:0).

Рубин: Джанаев (Рыжиков, 46), Кудряшов, Гранат, Навас (Кузьмин, 46), Камболов (Сорокин, 40), Набиуллин (Махатадзе, 46), Ахметов (Сикоев, 62), Оздоев (Шекари, 62), Жемалетдинов (Канунников, 73; Ахметов, 80), Канунников (Голдобин, 62), Азмун (Гилязутдинов, 46).

Предупреждение: Гилязутдинов, 85.

6 февраля. Белек. Стадион "Regnum Carya Golf".