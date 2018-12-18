Глушаков сообщил, что "Спартак" всегда готовится к матчам в бане с девушками

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на допросе в полиции рассказал об угрозах в адрес своей жены Дарьи. Также он рассказал о командной традиции ходить в баню перед матчами.

Как сообщает телеграм-канал Mash, футболист утверждает, что жена сама ему изменяла и обоюдные измены в их семье – дело привычное. Также он заявил, что угрожал ей в порыве злости, и воспринимать всерьез его слова не нужно.

Кроме того, полузащитник красно-белых сказал, что никогда не бил жену, только выкручивал руки, а Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду. Что касается его похода в баню, то он отметил, что "Спартак" всегда готовится к матчам в бане с девушками.

Напомним, ранее в интернете была опубликована аудиозапись того, как Глушаков угрожает своей жене Дарье. В данный момент супруги находятся на стадии расторжения брака.

Глушаков угрожает жене. Лавина оскорблений от капитана "Спартака"