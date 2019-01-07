Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев о Павле Мамаеве

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев выразил свое отношение к истории с бывшим полузащитником команды Павлом Мамаевым.

– Вам жалко Мамаева?

– История с Павлом вызвала большое разочарование. Жесткая реакция клуба объясняется тем, что в академии "Краснодара" тренируются 12 тысяч мальчишек. Для них игроки основы должны служить примером. Тем более с Мамаевым было много разговоров о дисциплине и поведении за пределами поля. У нас сложились хорошие отношения, что подтверждалось его работой на тренировках, с каждым матчем прибавлял.

– Если 8 февраля Мамаеву и Кокорину впаяют реальный срок, это будет справедливо?

– Отвечу так. Никто в клубе не желает Павлу зла. Думаю, ребята сделали правильные выводы. Хочется, чтобы они поскорее оказались рядом со своими детьми.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся в изоляторе как обвиняемые в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. В начале декабря 2018 года им продлили срок содержания под стражей до 8 февраля 2019 года.