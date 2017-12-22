"Гезтепе" намерен зимой купить Сонга за 1,5 миллиона евро

Полузащитник "Рубина" Александр Сонг может в январе перейти в "Гезтепе", сообщает Milliyet. По информации источника, на трансфере 30-летнего игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Тамер Туна.

Сумма сделки может составить 1,5 миллиона евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Сонг провел семь матчей и забил один гол.