Полузащитник "Рубина" Александр Сонг может в январе перейти в "Гезтепе", сообщает Milliyet. По информации источника, на трансфере 30-летнего игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Тамер Туна.
Сумма сделки может составить 1,5 миллиона евро.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Сонг провел семь матчей и забил один гол.
Гелендваген Бердыева
И вот увидите, Сонг воскреснет и начнет забивать в каждой игре. Вопрос напрашивается, а почему он сейчас такой Сонный? Контракт есть, зачем ломаться?
12:50