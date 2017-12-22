17:12 22 декабря | Футбол — РФПЛ

"Гезтепе" намерен зимой купить Сонга за 1,5 миллиона евро

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Полузащитник "Рубина" Александр Сонг может в январе перейти в "Гезтепе", сообщает Milliyet. По информации источника, на трансфере 30-летнего игрока настаивает главный тренер турецкого клуба Тамер Туна.

Сумма сделки может составить 1,5 миллиона евро.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Сонг провел семь матчей и забил один гол.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гелендваген Бердыева

И вот увидите, Сонг воскреснет и начнет забивать в каждой игре. Вопрос напрашивается, а почему он сейчас такой Сонный? Контракт есть, зачем ломаться?

12:50