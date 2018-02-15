Гендир "Тосно": "Погребняк пошел на понижение зарплаты. Думаю, раз в 10"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о нюансах заключения соглашения с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, форвард подпишет контракт до конца сезона.

- Завтра Павел должен прилететь на сбор в Турцию. Думаю, уже тогда подпишем контракт.

- На какой срок?

- До конца этого сезона. До 31 мая. А дальше уже будет видно.

- Не смущало, что в последнее время Погребняк практически не играл?

- Павел провел у нас на сборе три матча. Выглядел неплохо. Он играет в такой силовой манере, в какой действовал у нас Заболотный. Мы в принципе искали такого нападающего. Павел трудолюбивый, воспитанный человек. А еще и мотивированный. Раз он пошел на наши условия, значит на первом месте у него стоит футбол.

- Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в "Динамо"?

- Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в "Динамо". У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.

- Меньше миллиона евро в год?

- Меньше миллиона рублей в месяц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)