Гендир "Тосно": "Погребняк пошел на понижение зарплаты. Думаю, раз в 10"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о нюансах заключения соглашения с нападающим Павлом Погребняком. По его словам, форвард подпишет контракт до конца сезона.
- Завтра Павел должен прилететь на сбор в Турцию. Думаю, уже тогда подпишем контракт.
- На какой срок?
- До конца этого сезона. До 31 мая. А дальше уже будет видно.
- Не смущало, что в последнее время Погребняк практически не играл?
- Павел провел у нас на сборе три матча. Выглядел неплохо. Он играет в такой силовой манере, в какой действовал у нас Заболотный. Мы в принципе искали такого нападающего. Павел трудолюбивый, воспитанный человек. А еще и мотивированный. Раз он пошел на наши условия, значит на первом месте у него стоит футбол.
- Во сколько раз он пошел на понижение зарплаты, если сравнивать с его контрактом в "Динамо"?
- Ой, думаю, раз в 10, если не меньше. Я просто не знаю точно, какие условия у него были в "Динамо". У нас довольно скромные цифры. Меньше миллиона.
- Меньше миллиона евро в год?
- Меньше миллиона рублей в месяц. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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EstStar чтобы Пашка бегал за 10 тыс € ну что за бред ? или тут зарплата без отката сказана ? ============== если нет другой работы, то за 10-ку с откатом в 50% будешь и бегать и прыгать )))
20:32
EstStar
чтобы Пашка бегал за 10 тыс € ну что за бред ? или тут зарплата без отката сказана ?
19:07