11:01 | Футбол — РФПЛ

Гендир "Тосно": "Нужен форвард с российским паспортом, но с Погребняком и Павлюченко пока не общались"

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что команде необходим нападающий с российским паспортом, так как в их составе много легионеров. При этом он отметил, что клуб пока не общался с форвардами Павлом Погребняком и Романом Павлюченко, которые находятся в статусе свободных агентов. Ранее "СЭ" сообщал об интересе "Тосно" к Погребняку.

В четверг "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним Погребняком. Павлюченко находится без клуба с декабря 2017-го, последней командой 36-ленего нападающего был столичный "Арарат".

– Действительно "Тосно" сделал предложение Погребняку?, – вопрос Матюшенко.

– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне "мысли вслух".

– Планируете пригласить его?

– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

– Еще свободен Роман Павлюченко.

– С ним тоже пока не общались.

"Тосно" в текущее траснферное окно рассталось с двумя нападающими основного состава. Антон Заболотный перешел в "Зенит", а Евгений Марков – в столичное "Динамо". На двоих форварды забили 12 из 18-и мячей команды в сезоне. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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К.Б.Ын

Кокорина берите.)

18:02

inspire

форвард с русским паспортом =========== да это такой раритетный раритет, что просто не вериться в его существование )))

16:04

клад555

Serenky25 ты уверен?Он в Юве медосмотр проходит)

13:22

shur

Зачем они кому-то нужны. Все, время их прошло. Пора заканчивать.

11:33

NapoliFC

ФНЛ, ПФЛ и ЛФЛ спасут Тосно.

11:23

Serenky25

Сапог свободен.

11:04