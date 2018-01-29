Гендир "Тосно": "Нужен форвард с российским паспортом, но с Погребняком и Павлюченко пока не общались"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что команде необходим нападающий с российским паспортом, так как в их составе много легионеров. При этом он отметил, что клуб пока не общался с форвардами Павлом Погребняком и Романом Павлюченко, которые находятся в статусе свободных агентов. Ранее "СЭ" сообщал об интересе "Тосно" к Погребняку.
В четверг "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним Погребняком. Павлюченко находится без клуба с декабря 2017-го, последней командой 36-ленего нападающего был столичный "Арарат".
– Действительно "Тосно" сделал предложение Погребняку?, – вопрос Матюшенко.
– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне "мысли вслух".
– Планируете пригласить его?
– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.
– Еще свободен Роман Павлюченко.
– С ним тоже пока не общались.
"Тосно" в текущее траснферное окно рассталось с двумя нападающими основного состава. Антон Заболотный перешел в "Зенит", а Евгений Марков – в столичное "Динамо". На двоих форварды забили 12 из 18-и мячей команды в сезоне. (Павел ГУРЕВИЧ)
К.Б.Ын
Кокорина берите.)
18:02
inspire
форвард с русским паспортом =========== да это такой раритетный раритет, что просто не вериться в его существование )))
16:04
клад555
Serenky25 ты уверен?Он в Юве медосмотр проходит)
13:22
shur
Зачем они кому-то нужны. Все, время их прошло. Пора заканчивать.
11:33
NapoliFC
ФНЛ, ПФЛ и ЛФЛ спасут Тосно.
11:23
Serenky25
Сапог свободен.
11:04