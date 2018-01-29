Гендир "Тосно": "Нужен форвард с российским паспортом, но с Погребняком и Павлюченко пока не общались"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что команде необходим нападающий с российским паспортом, так как в их составе много легионеров. При этом он отметил, что клуб пока не общался с форвардами Павлом Погребняком и Романом Павлюченко, которые находятся в статусе свободных агентов. Ранее "СЭ" сообщал об интересе "Тосно" к Погребняку.

В четверг "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с 34-летним Погребняком. Павлюченко находится без клуба с декабря 2017-го, последней командой 36-ленего нападающего был столичный "Арарат".

– Действительно "Тосно" сделал предложение Погребняку?, – вопрос Матюшенко.

– Пока даже не разговаривали с ним. Все находится на уровне "мысли вслух".

– Планируете пригласить его?

– Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

– Еще свободен Роман Павлюченко.

– С ним тоже пока не общались.

"Тосно" в текущее траснферное окно рассталось с двумя нападающими основного состава. Антон Заболотный перешел в "Зенит", а Евгений Марков – в столичное "Динамо". На двоих форварды забили 12 из 18-и мячей команды в сезоне. (Павел ГУРЕВИЧ)