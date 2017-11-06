Газзаев отреагировал на фразу про паровозы и "коней на обочине"

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Государственной Думы РФ Валерий Газзаев не оставил без внимания резонансное заявление после матча 16-го тура РФПЛ "Локомотив" – ЦСКА (2:2). Напомним, что президент железнодорожников Илья Геркус написал в своем Инстаграме: "Прогресс все равно не остановить! Еще в середине 19 века паровозы вытеснили коней на обочину истории".

– Подобные высказывания не делают чести, – заявил, в свою очередь, Газзаев. – ЦСКА вот уже 15 лет является флагманом российского футбола, а "Локомотив" только сейчас, после очень долгого перерыва, вышел на лидирующие позиции. Прежде всего – благодаря успешной работе тренера. При этом и армейцы продолжают вести борьбу за самые высокие места.

Считаю, в любой ситуации руководитель должен вести себя сдержанно и не допускать оскорблений. Напомню, что в первой половине 2000-х между ЦСКА и "Локомотивом" (тогда во главе команд стояли Газзаев и, и как сейчас, Юрий Семин. – Прим. "СЭ") шла отчаянная спортивная борьба за золото – но не было никакого антагонизма. К сопернику нужно относиться с уважением – поэтому никто из нас не переступал черту.

К тому же, я в принципе не вижу поводов для пафосных фраз. "Локомотив" дома сыграл вничью с ЦСКА, который почти тайм действовал в меньшинстве – это, безусловно, нормальный результат, но уж точно не повод для заявлений с целью унизить другую команду.

Илья Геркус: "Вытеснили коней на обочину истории"