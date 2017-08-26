Гаджи Гаджиев: "Может быть "Арсенал" посчитал, что у нас "командочка" с двумя очками"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после победы над "Арсеналом" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что после этого результата пермской команде не будет легче в премьер-лиге. Напомним, что "Амкар" одержал первую победу в сезоне и прервал 18-матчевую серию без побед.

– Удача к нам пришла, потому что о ней говорили перед игрой, – сказал во флеш-интервью Гаджиев. – Переиграть удалось, потому что были чуть более мобильны и организованы. А, может быть, "Арсенал" посчитал, что у нас "командочка" такая, с двумя очками. Они и Грозный обыграли, хорошую игру показали. Сложно сказать.

После этой игры будет полегче? Я так не думаю. У нас куча проблем, и игровых, и других. Потенциал у команды есть, который позволяет выигрывать такие матчи. Думаю, мы можем и выигрывать, и проигрывать. У нас все будет на этой дороге, тяжелый путь.