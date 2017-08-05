20:14 5 августа | Футбол — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Если убрать грубые ошибки, "Амкар" выглядел лучше, чем в предыдущих матчах"


Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев после поражения от "Динамо" (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игроки допустили несколько ошибок, которые неприемлемы для профессиональных футболистов. Специалист также добавил, что в целом команда выглядела лучше, чем в предыдущих встречах.

– Комментарий короткий: есть вещи, которые недопустимы на уровне профессиональных футболистов, – сказал Гаджиев. – Мы их сделали и получили по заслугам. Хотя если сравнить другие игровые аспекты, убрать грубые ошибки, безобразную игру отдельных футболистов, то мы выглядели лучше, чем в предыдущих матчах. Например, выигрывали больше единоборств. (Евгений ЗЫРЯНКИН)

Трансляция матча "Динамо" - "Амкар"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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