Гаджи Гаджиев: "Айдов в обычной ситуации не станет говорить такие вещи"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в интервью "СЭ" подчеркнул, что после матча ему никто не говорил о каких-либо конфликтах на поле во время матча 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:0). После игры защитник пермяков Секу Конде обвинил коллегу по амплуа из "Арсенала" Дмитрия Айдова в оскорблении на расовой почве еще одного игрока обороны уральцев, Фегора Огуде.

– Мне никто не жаловался, – сказал Гаджиев. – Все сейчас разошлись. Когда встретимся снова, поговорим, в том числе и об этом. Айдова я в принципе знаю еще по работе в "Волге". По человеческим качествам он нормальный парень. Думаю, что сегодня он дал волю эмоциям во время игры…

– Вы его понимаете?

– Нет, конечно, такие вещи говорить нельзя. Но здесь его захлестнули эмоции. "Арсеналу" сейчас очки нужны позарез. Здесь нужно говорить о чисто эмоциональном игровом эпизоде. Не более. Я его давно знаю. Айдов – нормальный мужик. В обычной ситуации не станет такие вещи говорить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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