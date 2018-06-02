Габулов – о конфликте Денисова и Черчесова: "Прилагал максимум усилий, чтобы этого не произошло"

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" рассказал о конфликтах Игоря Денисова с экс-нападающим махачкалинцев Самюэлем Это'О и Станиславом Черчесовым в период его работы в московском клубе.

– У Игоря Денисова об Это'О остались негативные воспоминания. И охранники с ним ходили, и бутсы ему чистили, и собственные установки он команде давал.

– Абсолютно спокойно к этому относился. Все люди разные. Мне охранники были не нужны – ну и ладно. А бутсы в "Анжи", по-моему, мыли всем. И в "Динамо" тоже. Практически во всех командах премьер-лиги это практикуется. Даже у нас в "Арсенале" так было.

– Вы видели оба конфликта Денисова в раздевалках – и в "Анжи" с Это'О и другими легионерами, и в "Динамо" с Черчесовым. Какими подробностями их дополните?

– Видел. Скажу лишь: все мы – футболисты, и все находимся в командах в равных условиях. Наша прямая обязанность – подчиняться тренеру и выполнять его задания.

– Но действительно ли была фраза "Здесь только русских меняют?" после матча с "Крыльями Советов", когда при счете 1:1 Денисова заменили на Ионова в концовке игры?

– Скажу так. Я прилагал максимум усилий, чтобы конфликта не произошло. Видел, что назревает что-то нехорошее – и не хотел этого допустить. Потому что понимал, куда это может развернуться, – что в итоге, увы, и случилось. Команда была очень интернациональной, и поднятие подобного вопроса могло стать бомбой, которая ее взорвет. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью с Владмииром Габуловым – скоро в "СЭ"