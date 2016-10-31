Франк Веркаутерен: "Отставка? Сначала надо связаться с адвокатами"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен, об отставке которого сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин, намерен дождаться разъяснения позиции клуба.
"Никаких комментариев. Я не знаю позицию клуба и потому должен молчать. Сначала надо связаться с моими адвокатами", – сообщил Веркаутерен корреспонденту "СЭ" Александру ПРОСВЕТОВУ.
В понедельник в 12-м туре премьер-лиги "Крылья" уступили в гостях "Оренбургу" (0:1) и теперь в одиночестве занимают последнее место в турнирной таблице с 7 очками. Веркаутерен возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года.
EVIL915
Саранск! Чего молчим??? Вы же хотели себе вернуть Николая Ивановича - Забирай!!! Приплатим ешо!
21:37
lavric999
Адвокаты? В России все намного проще, пинок под зад с улыбкой и все!
21:32
EVIL915
Это Шляхтина с Марфушкиным давно пора подальше от Самары!!!! Франк делал команду, а потом ему палы в колёса! Долой Утина и Меркауршкена!
21:32
efan ekoku
Правильно Франк. Этот недоклуб любящий когда его целуют в попу должен заплатить много много отступных.
21:13
баламошка
Ах он пиндос этакий)) Ну-ка быстро ему дубинкой по голове и в кутузку, а то наговорит там у себя про Россию всякого)
21:11