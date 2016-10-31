Франк Веркаутерен: "Отставка? Сначала надо связаться с адвокатами"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен, об отставке которого сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин, намерен дождаться разъяснения позиции клуба.

"Никаких комментариев. Я не знаю позицию клуба и потому должен молчать. Сначала надо связаться с моими адвокатами", – сообщил Веркаутерен корреспонденту "СЭ" Александру ПРОСВЕТОВУ.

В понедельник в 12-м туре премьер-лиги "Крылья" уступили в гостях "Оренбургу" (0:1) и теперь в одиночестве занимают последнее место в турнирной таблице с 7 очками. Веркаутерен возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года.