21:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "Отставка? Сначала надо связаться с адвокатами"

Франк ВЕРКАУТЕРЕН. Фото Игорь ГОРШКОВ
Франк ВЕРКАУТЕРЕН. Фото Игорь ГОРШКОВ
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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен, об отставке которого сообщил председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин, намерен дождаться разъяснения позиции клуба.

"Никаких комментариев. Я не знаю позицию клуба и потому должен молчать. Сначала надо связаться с моими адвокатами", – сообщил Веркаутерен корреспонденту "СЭ" Александру ПРОСВЕТОВУ.

В понедельник в 12-м туре премьер-лиги "Крылья" уступили в гостях "Оренбургу" (0:1) и теперь в одиночестве занимают последнее место в турнирной таблице с 7 очками. Веркаутерен возглавил самарский клуб летом 2014 года и сразу вернул его в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 волжане финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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EVIL915

Саранск! Чего молчим??? Вы же хотели себе вернуть Николая Ивановича - Забирай!!! Приплатим ешо!

21:37

lavric999

Адвокаты? В России все намного проще, пинок под зад с улыбкой и все!

21:32

EVIL915

Это Шляхтина с Марфушкиным давно пора подальше от Самары!!!! Франк делал команду, а потом ему палы в колёса! Долой Утина и Меркауршкена!

21:32

efan ekoku

Правильно Франк. Этот недоклуб любящий когда его целуют в попу должен заплатить много много отступных.

21:13

баламошка

Ах он пиндос этакий)) Ну-ка быстро ему дубинкой по голове и в кутузку, а то наговорит там у себя про Россию всякого)

21:11

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