Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил о том, что главный тренер команды Франк Веркаутерен отправлен в отставку.

– Да, подтверждаю, Веркаутерен отправлен в отставку, – сказал Шляхтин. – Причины – в результате команды в первом круге. Сегодня мы проиграли "Оренбургу", а гол забил Делькин, наш самарский парень, от которого Франк отказался.

Хотел бы сказать и о том, что по разрыву контракта нет никаких миллионных отступных, о чем ранее сообщали СМИ. Это ерунда полная.

– Что есть по разрыву контракта?

– Есть обоюдное расторжение. По законодательству – 2 - 3 зарплаты максимум.

– Есть ли уже кандидатуры на пост главного тренера?

– Да. Не буду называть фамилию. Это дело 1 - 2 дней.

– Есть ли среди них Николай Писарев?

– Нет, это не та кандидатура, о которой я говорил. (Сергей ЕГОРОВ)

После 12 туров "Крылья" занимают последнее место в чемпионате России с 7 очками, одержав всего одну победу. Веркаутерен возглавил "Крылья" летом 2014 года и сразу вернул их в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 самарцы финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года.