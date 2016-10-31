Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил о том, что главный тренер команды Франк Веркаутерен отправлен в отставку.
– Да, подтверждаю, Веркаутерен отправлен в отставку, – сказал Шляхтин. – Причины – в результате команды в первом круге. Сегодня мы проиграли "Оренбургу", а гол забил Делькин, наш самарский парень, от которого Франк отказался.
Хотел бы сказать и о том, что по разрыву контракта нет никаких миллионных отступных, о чем ранее сообщали СМИ. Это ерунда полная.
– Что есть по разрыву контракта?
– Есть обоюдное расторжение. По законодательству – 2 - 3 зарплаты максимум.
– Есть ли уже кандидатуры на пост главного тренера?
– Да. Не буду называть фамилию. Это дело 1 - 2 дней.
– Есть ли среди них Николай Писарев?
– Нет, это не та кандидатура, о которой я говорил. (Сергей ЕГОРОВ)
После 12 туров "Крылья" занимают последнее место в чемпионате России с 7 очками, одержав всего одну победу. Веркаутерен возглавил "Крылья" летом 2014 года и сразу вернул их в премьер-лигу, заняв первое место в ФНЛ. В сезоне-2015/16 самарцы финишировали на девятой строчке, что стало лучшим результатом с 2008 года.
Искремас
Уроды! Качественного коуча уволили. Он вас из ...вна вытряс. Уверен, вытянул бы команду во второй половине. Ну ищите теперь замену)) Ага.
21:32
bond1951
три года были даны а костяка так и не создал не говоря уже про игру так что все по делу
21:19
aloveku
Веркаутерен нормальный мужик и тренер, но в РПЛ увольняют и не за такое, а тут положение хуже некуда, вытаскивать команду уже надо начинать, а здесь застой, поэтому вполне ожидаемо что снимут. Но очень сомнительно, что это поможет. Посмотрим конечно, но врядли.
21:09
King's Bounty IIII
Внизу еще ничего не решено, идут плотно...
21:01
andreichf
ЖУЛИКИ
20:53
Семен Семенович
Жаль. Хороший тренер. Он вытянул бы, скорее всего, Крылья во втором круге со дна. А вот новый - вряд ли.
20:35
Platinum1991
Новая отставка! Нет результата и давай на выход с вещами и денежными выплатами! Константин ГЕНИЧ СЧИТАЕТ, ЧТО "КРЫЛЬЯ" ВОЗГЛАВИТ КАРПИН??? А с какого ПЕРЕПУГУ Крыльям сдался этот Карпин??? Карпин очень слабый тренер! Это он доказал по работе в Торпедо Ар.. Работа в Спартаке не в счёт. Там Карпин пришел на готовое и только поддерживал на плаву Спартак! Основной критерий тренерской работы Карпина это работа в Торпедо! А работал Карпин в Торпедо просто ОТВРАТИТЕЛЬНО! Крыльям нужен другой тренер, а не Карпин!
20:35
Ясен-Красен!
Нужен человек, умеющий договариваться. Под газоном...
20:05
Levbereg
Логики в увольнении особой не вижу. При нем команда играла неплохо. Но игроков нормальных не осталось. Вот и всё. Жаль Крылья.
20:03
самарец
Как друзья вы не садитесь - все в музыканты не годитесь. Что игроков менять что тренера Крылья это команда днище
20:02