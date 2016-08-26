20:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Франк Веркаутерен: "Если бы не решение судьи, "Уфа" не обыграла бы "Крылья"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен после игры 5-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:1) отметил, что команде необходимо приобрести новых игроков до конца трансферного окна. Также специалист подчеркнул, что нулевая ничья была бы более логичным результатом.

– "Уфа" не была сильнее нас, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Веркаутерен. – Забитый мяч – это решение судьи, иначе они бы нам не забили. 0:0 было бы более логичным результатом. У "Уфы" те же качества, что и у нас, но и те же проблемы: хорошая и организованная игра в обороне и похожая на нашу атака. Повторюсь, без решения судьи ничего бы не было.

Я ожидал закрытого футбола от соперников, говорил ребятам перед матчем, что нам будет сложно искать пути к их воротам. Происходившее на поле соответствовало тому, чего мы ждали. Перерыв на матчи сборных – это хорошо для команды. С другой стороны, нам необходимо качественное и количественное усиление. Для этого у нас есть пять дней.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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