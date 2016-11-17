Фернанду: "Болельщики в России особенно впечатлили"

В прошлом туре полузащитник "Спартака" Фернанду открыл счет своим голам в чемпионате. Накануне матча с "Амкаром", который состоится в воскресенье, бразилец дал интервью "СЭ". Он поблагодарил болельщиков красно-белых и призвал так же поддерживать команду и в дальнейшем.

– Поняли, с какими командами в первую очередь будете соперничать в борьбе за медали?

– Помимо "Зенита", который занимает сейчас второе место, это ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар". Но пока думаем о другом. Впереди трудная игра с "Амкаром". Хотим после оставшихся четырех игр остаться на первом месте и уйти на перерыв, будучи лидерами, а весной финишировать первыми.

– Футбольная ли Россия страна?

– Футбол в России развивается с каждым годом, строится больше стадионов, на футбол приходит больше болельщиков. Очень этому рад. И тому, что в 2018 году здесь пройдет чемпионат мира.

– Что бы вы могли сказать болельщикам "Спартака"?

– Пусть они продолжают так же нас поддерживать! Приятно видеть, что на стадион с каждым разом приходит все больше людей. Чувствуем их поддержку везде, в любом городе. Это одна из тех вещей, которые особенно меня впечатлили в России. У нас очень хорошие болельщики. Мы, игроки, сделаем все, чтобы их не подвести. Вместе победим. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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