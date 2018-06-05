08:40 | Футбол — РФПЛ

Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" сезона-2017/18

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Болельщики "Локомотива" признали полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте клуба. За португальца проголосовало 38,6 процента фанатов.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл в 41 матче, забил 14 голов. Вместе с командой португалец стал чемпионом России. Отметим, что он признается лучшим игроком клуба второй год подряд.

Вторым лучшим игроком стал нападающий Джефферсон Фарфан (19,4 процента), третьим - полузащитник Игорь Денисов (11, 9 процента).

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18043

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