Федотов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ахмата"

На 11-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" арбитр Игорь Федотов серьезно ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел фол со стороны игрока гостей, который сфолил на Леандро Паредесе, наступив ему на голеностоп.

Нарушение правил произошло в пределах штрафной площади. Интересно, подсказывал ли что-то в этот момент Федотову его второй ассистент Сергей Суховерхов, или же арбитр принял решение самостоятельно (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"