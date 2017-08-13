21:44 | Футбол — РФПЛ

Федотов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ахмата"

Эпизод с падением Паредеса. Эпизод с падением Паредеса. Эпизод с падением Паредеса.
Эпизод с падением Паредеса.
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На 11-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит""Ахмат" арбитр Игорь Федотов серьезно ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел фол со стороны игрока гостей, который сфолил на Леандро Паредесе, наступив ему на голеностоп.

Нарушение правил произошло в пределах штрафной площади. Интересно, подсказывал ли что-то в этот момент Федотову его второй ассистент Сергей Суховерхов, или же арбитр принял решение самостоятельно (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Andrey6201

В общем, Федотик, забыл надеть памперс или бронежилет, налажал в обе стороны на пожизненную дисквалификацию. Посмотрим теперь, как так в коллегии судей отреагируют. Мой диагноз - убогие даже не заметят лажи

22:32

ErnstRadir

valera074 ,ИМХО,вот в том моменте скорее боковой виноват,он то 100% должен был видеть

22:15

valera074

А как Федотов отвертится от фотки с "рукой" Лунёва ?!!

22:07

Александр Ккк

Не зависимо от того, удалили или не удалили БЫ игрока гостей, Зенит не мог проиграть сегодня. Что же касается Ахмата, то мне не понятна ситуация. Если команду переименовали и заявили, что с таким именем команда не имеет права проигрывать... ну, вы понимаете... )))

22:05

Slim Taller

Пенальти и жёлтая горцу.

22:04

pushgun

От такой фотки не отвертеться. Пеналь 100%.

22:02