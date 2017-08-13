Федотов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ахмата"

На 11-й минуте матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат" арбитр Игорь Федотов серьезно ошибся, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Судья не увидел фол со стороны игрока гостей, который сфолил на Леандро Паредесе, наступив ему на голеностоп.
Нарушение правил произошло в пределах штрафной площади. Интересно, подсказывал ли что-то в этот момент Федотову его второй ассистент Сергей Суховерхов, или же арбитр принял решение самостоятельно (Александр БОБРОВ)
Andrey6201
В общем, Федотик, забыл надеть памперс или бронежилет, налажал в обе стороны на пожизненную дисквалификацию. Посмотрим теперь, как так в коллегии судей отреагируют. Мой диагноз - убогие даже не заметят лажи
22:32
ErnstRadir
valera074 ,ИМХО,вот в том моменте скорее боковой виноват,он то 100% должен был видеть
22:15
valera074
А как Федотов отвертится от фотки с "рукой" Лунёва ?!!
22:07
Александр Ккк
Не зависимо от того, удалили или не удалили БЫ игрока гостей, Зенит не мог проиграть сегодня. Что же касается Ахмата, то мне не понятна ситуация. Если команду переименовали и заявили, что с таким именем команда не имеет права проигрывать... ну, вы понимаете... )))
22:05
Slim Taller
Пенальти и жёлтая горцу.
22:04
pushgun
От такой фотки не отвертеться. Пеналь 100%.
22:02