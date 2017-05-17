Федор Смолов: "Нет ничего криминального, если человек идет в клуб, а на следующий день у него выходной"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что ради футбола он готов пожертвовать чем угодно. По словам форварда, при переходе в состав "быков" он понимал, что данная возможность - наиболее удачный вариант развития его карьеры.

Напомним, что 27-летний футболист является лучшим бомбардиром в текущем сезоне чемпионата России. На счету нападающего 15 голов и 4 голевые передачи.

- Есть период молодости, взросления, когда хочется что-то попробовать и посмотреть. Просто на каком-то этапе решил, что для меня это лишнее, - приводят "Кубанские новости" слова Смолова. - Но я не вижу ничего в этом криминального, когда человек идет в клуб, а у него на следующий день выходной.

Когда я переезжал в Краснодар, все мои друзья остались в Москве, и для меня это не было важным, потому что понимал: ФК "Краснодар" - наиболее удачное развитие моей карьеры. В первую очередь я хотел доказать самому себе, что мне это по силам, что я чего-то стою.