Федор Смолов: "Акинфеев, несмотря на все разговоры и шутки, много лет является одним из лучших в России"

Форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов​ составил сборную из игроков, с которым ему доводилось играть в одной команде. Футболист признан лучшим игроком года в РФПЛ в результате самого масштабного и авторитетного в стране опроса, который "СЭ" официально провел совместно с РФС и премьер-лигой. Участниками стали лучшие тренеры страны, ведущие футбольные управленцы, журналисты нашего издания и, конечно же, обычные болельщики.

– Составьте, пожалуйста, команду года по версии Федора Смолова из всех футболистов мира (не только РФПЛ).

– Давайте так: составим сборную года из игроков, с которыми я когда-либо выходил в одной команде.

В воротах Игорь Акинфеев, который, несмотря на все разговоры и шутки, на протяжении многих лет является одним из лучших вратарей в России.

Слева в защиту поставлю Юрия Жиркова – в какой бы команде он ни играл, всегда демонстрирует высокий уровень и точно не помешал бы нам на чемпионате Европы.

Крис Самба – просто мой большой друг и очень сильный защитник.

Андреас Гранквист – капитан нашей команды.

Справа – Игорь Смольников, которого хочу поддержать и пожелать ему, наконец, восстановиться от травмы.

Ласс Диарра – несомненно, самый сильный игрок, с которым я когда-либо играл. Так, теперь группа атаки. Вайналдум – наконец-то он попал в топ-клуб, я часто играл против него в молодежных сборных, а потом уже вместе с ним в "Фейеноорде".

Справа в атаке – Виллиан. "Челси" и сборная Бразилии говорят сами за себя.

А слева Олег Шатов, один из лучших российских футболистов последних лет.

"Под нападающим" будет играть Мамаев, которого нам очень не хватало последние полгода.

А в нападении – Александр Кержаков, который, несмотря на возраст, еще пылит, бьет и все-таки иногда забивает. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Смолова