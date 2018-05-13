Файзулин завершил игровую карьеру

Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, трехкратный чемпион России Виктор Файзулин по окончании контракта с "Зенитом" уйдет из футбола. Об этом 32-летний полузащитник сообщил корреспонденту "СЭ"

- Ухожу из футбола. На сто процентов, - сказал Файзулин. – Но остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть один футбольный проект. Какой именно - не хочу говорить.

Файзулин за десять лет в "Зените" выиграл десять различных трофеев, в том числе два еврокубковых. С сентября 2015 года хавбек не играл из-за серьезной травмы колена, перенес шесть операций. В мае "Зенит" объявил о том, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона, когда истечет контракт.

Хавбек перешел в "Зенит" в начале 2008 года. До этого он выступал за "Океан", "СКА-Энергию" и нальчикский "Спартак". Полузащитник провел за петербургский клуб 229 матчей, в которых забил 26 мячей. В составе сборной России он ездил на чемпионат мира 2014 года, сыграл за национальную команду 24 матча, забил четыре мяча.(Гоша ЧЕРНОВ)

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