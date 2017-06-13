Файзулин не поедет на первый сбор "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин не поедет на первый сбор сине-бело-голубых в Австрии. Напомним, что в последний раз Файзулин сыграл 20 сентября 2015 года из-за рецидива повреждения колена. Всего за петербургский клуб он провел 230 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 28 голевых передач.
– Здоровье получше, но на первый сбор не поеду – сообщил он журналистам после окончания медосмотра. – Буду тренироваться в Петербурге.
– А на второй сбор можете поехать?
– Посмотрим. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Гетеродин
Напишите лучше, когда у него контракт истечёт, а про то, что он в футбол больше играть не будет, уже и так ясно.
13:19