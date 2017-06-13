13:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Файзулин не поедет на первый сбор "Зенита"

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Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин не поедет на первый сбор сине-бело-голубых в Австрии. Напомним, что в последний раз Файзулин сыграл 20 сентября 2015 года из-за рецидива повреждения колена. Всего за петербургский клуб он провел 230 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 28 голевых передач.

– Здоровье получше, но на первый сбор не поеду – сообщил он журналистам после окончания медосмотра. – Буду тренироваться в Петербурге.

– А на второй сбор можете поехать?

– Посмотрим. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Виктор Файзулин: "Я сыграю на ЧМ-2018"

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гетеродин

Напишите лучше, когда у него контракт истечёт, а про то, что он в футбол больше играть не будет, уже и так ясно.

13:19