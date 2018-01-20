Евгений Муравьев: "Рауш в "Динамо"? Без комментариев"

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев не стал комментировать ситуацию с переходом защитника "Кельна" и сборной России Константина Рауша в команду. Ранее издание Kicker сообщило о том, что футболист уже подписал контракт с московским клубом. Предполагается, что сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

– Вы могли бы прояснить ситуацию по поводу перехода в "Динамо" Константина Рауша? Он подписал контракт?

– Я не даю комментариев. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее сообщалось, что одной из причин, по которой игрок захотел покинуть немецкий клуб, является желание сыграть на чемпионате мира-2018.

В Германии 27-летний защитник выступал за такие команды, как "Ганновер", "Штутгарт", и "Дармштад". За "Кельн" на его счету 50 игр, в которых он забил один мяч и сделал 5 результативных передач. За сборную России он дебютировал в ноябре 2017 года и провел четыре встречи.