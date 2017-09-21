Евгений Кафельников: "Надежда на чемпинство "Спартака" уже потеряна"

Известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что не надеется на повторение успеха красно-белых прошлого сезона. По его словам, потерю чемпионства могла бы скрасить победа в Кубке России.

– Победа в Кубке России – единственный шанс спасти этот сезон?

– Не хочется в это верить. Хотя победа в Кубке – шанс попасть в еврокубки на следующий сезон.

– Надежда на чемпионство у вас еще не пропала?

– Наверное, уже все-таки пропала. Но если и есть хоть какой-то маленький процент в итоговую победу, я буду в это верить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Евгения Кафельникова