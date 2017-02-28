12:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "ВЭБ уважительно отнесся к традициям ЦСКА"

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Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений. В рамках подписанного документа домашний стадион красно-синих получит название "ВЭБ Арена".

– ВЭБ бережно и уважительно отнесся к традициям, содействовав строительству стадиона на историческом месте, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Гинера. – Это многолетний проект, рассчитанный на несколько поколений игроков и болельщиков. Наш национальный банк развития на деле показал, как вкладывается в развитие инфраструктуры и будущих поколений. Мы рады, что банк такого масштаба будет всегда с нами рядом на домашнем стадионе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/pressa/novyy-stadion-professionalnogo-futbolnogo-kluba-cska-poluchit-nazvanie-veb-arena/

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