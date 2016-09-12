23:11 12 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Алдонин: "Не стоит превозносить успехи "Спартака"

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Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что еще рано говорить об успехах "Спартака" в нынешнем сезоне. По его словам, "Краснодар" и "Локомотив" могут приблизиться к лидерам, а также не стоит забывать о "Ростове".

- Не стоит забегать вперед, пока "Спартак" побеждает с минимальным счетом, - сказал Алдонин. - Да, красно-белые играют с большим желанием и самоотдачей, но я не стал бы преувеличивать и превозносить успехи определенного клуба.

ЦСКА, например, не проиграл пока ни одной игры, а Траоре начал забивать, и это тоже большой плюс. Армейцы открыли новый стадион, думаю, это положительно скажется.

Приблизиться к лидерам могут "Краснодар" и "Локомотив". Семин относится к той категории тренеров, которые могут потрепать нервишки любой команде и добиться хороших результатов. Не стоит забывать о "Ростове".

Напомним, после 6-го тура премьер-лиги лидирует "Спартак" (16 очков), 14 очков у идущего вторым ЦСКА и 12 - у замыкающего тройку призеров "Зенита". (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Paolo Di Canio

Алдонин, а кто это такой?!)))))) Ох и бомбит в конюшне )))

23:55 12 сентября

wilde

всё верно.. не стоит.... и Началова это давно поняла, и стала изучать другую игру...

23:38 12 сентября

Излучение Промкооперации и Пищев

shpasic ой, Началов проснулся. как там в ЛФЛ? /// Как там с АЕКом было, не спавший?

23:27 12 сентября

shpasic

ой, Началов проснулся. как там в ЛФЛ?

23:18 12 сентября

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