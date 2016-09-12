Евгений Алдонин: "Не стоит превозносить успехи "Спартака"

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин уверен, что еще рано говорить об успехах "Спартака" в нынешнем сезоне. По его словам, "Краснодар" и "Локомотив" могут приблизиться к лидерам, а также не стоит забывать о "Ростове".

- Не стоит забегать вперед, пока "Спартак" побеждает с минимальным счетом, - сказал Алдонин. - Да, красно-белые играют с большим желанием и самоотдачей, но я не стал бы преувеличивать и превозносить успехи определенного клуба.

ЦСКА, например, не проиграл пока ни одной игры, а Траоре начал забивать, и это тоже большой плюс. Армейцы открыли новый стадион, думаю, это положительно скажется.

Приблизиться к лидерам могут "Краснодар" и "Локомотив". Семин относится к той категории тренеров, которые могут потрепать нервишки любой команде и добиться хороших результатов. Не стоит забывать о "Ростове".

Напомним, после 6-го тура премьер-лиги лидирует "Спартак" (16 очков), 14 очков у идущего вторым ЦСКА и 12 - у замыкающего тройку призеров "Зенита". (Любовь КОНЯЕВА)