Если "Тосно" вылетит в ФНЛ, то будет играть в Рощино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время осмотра тренировочной базы в Рощино, на которой будет заниматься сборная Хорватии во время чемпионата мира, подчеркнул, что и после турнира площадка будет активно использоваться, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Губернатор отметил, что стадион уже в следующем сезоне может принять матчи ФНЛ.

– Есть несколько вариантов того, как будет использоваться стадион "Рощино Арена" после чемпионата мира, – начал Дрозденко. – Если "Тосно" останется в премьер-лиге, то здесь будет тренировочная база этого клуба. Кроме того, здесь будет играть тосненская молодежная команда. Проектом стадиона предусмотрено увеличение вместимости трибун до трех тысяч мест (сейчас он вмещает до 553 зрителей – Прим. "СЭ"), а значит он будет соответствовать требованиям первой лиги. Если "Тосно" вылетит в ФНЛ, то здесь будет его основной стадион. Команда будет тут и тренироваться, и играть, и проживать до тех пор, пока не будет готов альтернативный стадион. "Тосно" будет выбирать между стадионом в самом Тосно и в Гатчине. Гатчинский, конечно, предпочтительнее – он находится в центре города и более интересен с архитектурной точки зрения.