Эсекиэль Гарай: "Спартак"? Пока без комментариев"

Эсекиэль ГАРАЙ может снова стать красно-белым? Фото AFP

– По нашей информации, вами интересуется "Спартак". Вам об этом что-нибудь известно? – вопрос Гараю.

– К сожалению, пока не могу ничего комментировать.

– Но с вами связывались представители российского клуба?

– Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.

В этот момент трубку взяла супруга футболиста, известная телеведущая Тамара Горро. И добавила:

– Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго. (Мария МАРКОВА)