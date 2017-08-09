Эсекиэль Гарай: "Спартак"? Пока без комментариев"

Как сообщал "СЭ", "Спартак" рассматривают возможность приобретения бразильского форварда "Гремиу" Луана и аргентинского защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, суммарная стоимость которых составляет более 40 миллионов евро. Вчера экс-футболист "Зенита" ответил на звонок корреспондента "СЭ".
– По нашей информации, вами интересуется "Спартак". Вам об этом что-нибудь известно? – вопрос Гараю.
– К сожалению, пока не могу ничего комментировать.
– Но с вами связывались представители российского клуба?
– Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.
В этот момент трубку взяла супруга футболиста, известная телеведущая Тамара Горро. И добавила:
– Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго. (Мария МАРКОВА)
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Газета № 7414, 09.08.2017
lavrentev01
при переходе в Спартак теплый прием в Спб обеспечен)
02:01
PiratDen
за 25 миллионов купить 30 летнего игрока, это можно назвать только истерическим латанием дыр перед ЛЧ. Расточительность это явно не черта Федуна:)
01:51
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не, не развелся... жена решила, что это любовница звонит под видом журналиста и запретила переходить в срамтак. а вообще будет забавно, если она же будет определять состав на игру и по какой схеме играть мужу.
01:41
Levbereg
Всё. Теперь питерские рабочие, выйдут с знамёнами "Долой Гарая", "Долой Луана", в конце концов "Долой Панова".По моему скромному мнению- Гарай и Луан нужны для Лиги Чемпионов. А значит для всех нас -многочисленных болельщиков своих команд.
01:37
Millwall82
Горо из Мортал Комбата что ли? Ну такая пополам любого журналиста переломает.
01:37
ZenitchikSpb
Блестящее интервью. Интересно, а на сколько символов материал бы написал Рабинер?
01:29
ЗлобныйЖиртрест
Ну вот уже баба вместо него интервью дает.. Тряпка
01:27
Очень плохой мальчик
Гарай подкаблучник.
01:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже тетя Тамара не очень горит желанием возвращаться в Россию.
01:14
Пиитерец
Маше Марковой за вью Пулицеровскую премию, однозначно! Аффтар, пиши исчо!
01:07
Sergey658
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01:03