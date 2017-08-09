00:35 | Футбол — РФПЛ
Газета № 7414, 09.08.2017

Эсекиэль Гарай: "Спартак"? Пока без комментариев"

Эсекиэль ГАРАЙ может снова стать красно-белым? Фото AFP
Эсекиэль ГАРАЙ может снова стать красно-белым? Фото AFP
11

Как сообщал "СЭ", "Спартак" рассматривают возможность приобретения бразильского форварда "Гремиу" Луана и аргентинского защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, суммарная стоимость которых составляет более 40 миллионов евро. Вчера экс-футболист "Зенита" ответил на звонок корреспондента "СЭ".
 
24-летний олимпийский чемпион ЛУАН (слева) и 30-летний вице-чемпион мира Эсекиэль ГАРАЙ могут оказаться в "Спартаке".Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

– По нашей информации, вами интересуется "Спартак". Вам об этом что-нибудь известно? – вопрос Гараю.

– К сожалению, пока не могу ничего комментировать.

– Но с вами связывались представители российского клуба?

– Сейчас я за рулем. Извините, не могу говорить.

В этот момент трубку взяла супруга футболиста, известная телеведущая Тамара Горро. И добавила:

– Мы действительно хотим воздержаться от комментариев. Не в наших правилах говорить о трансферах. Всего доброго. (Мария МАРКОВА)

Опрос

Кто нужнее "Спартаку" - форвард Луан или защитник Гарай?
голосовать
11
Газета № 7414, 09.08.2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

lavrentev01

при переходе в Спартак теплый прием в Спб обеспечен)

02:01

PiratDen

за 25 миллионов купить 30 летнего игрока, это можно назвать только истерическим латанием дыр перед ЛЧ. Расточительность это явно не черта Федуна:)

01:51

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не, не развелся... жена решила, что это любовница звонит под видом журналиста и запретила переходить в срамтак. а вообще будет забавно, если она же будет определять состав на игру и по какой схеме играть мужу.

01:41

Levbereg

Всё. Теперь питерские рабочие, выйдут с знамёнами "Долой Гарая", "Долой Луана", в конце концов "Долой Панова".По моему скромному мнению- Гарай и Луан нужны для Лиги Чемпионов. А значит для всех нас -многочисленных болельщиков своих команд.

01:37

Millwall82

Горо из Мортал Комбата что ли? Ну такая пополам любого журналиста переломает.

01:37

ZenitchikSpb

Блестящее интервью. Интересно, а на сколько символов материал бы написал Рабинер?

01:29

ЗлобныйЖиртрест

Ну вот уже баба вместо него интервью дает.. Тряпка

01:27

Очень плохой мальчик

Гарай подкаблучник.

01:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Похоже тетя Тамара не очень горит желанием возвращаться в Россию.

01:14

Пиитерец

Маше Марковой за вью Пулицеровскую премию, однозначно! Аффтар, пиши исчо!

01:07

Sergey658

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и, даже, царапин , его слова http://driwe2.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже больше 5 лет, а выглядит как только из салона!

01:03