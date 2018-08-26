"Енисей" анонсировал матч с "Крыльями Советов" в стиле Angry Birds

"Енисей" опубликовал видео, анонсирующее игру пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов", в стиле популярной финской игры Angry Birds.

В шуточном ролике птицы, олицетворяющие самарскую команду, добывают очки в играх с ЦСКА (1 балл) и "Ростовом" (3 балла), сшибая коня и ковер. В итоге приходит маскот "Енисея" - лев Елисей - и мячом атакует птиц.

Перед матчем 3-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) "Енисей" показал, как Елисей гоняет по улицам Тюмени коня.

"Енисей" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 17.30 (время московское)