"Енисей" - Абрамовичу: "Перспективный клуб вышел в РФПЛ. Ни на что не намекаем!"

Официальный Твиттер "Енисея" в шутку обратился к владельцу "Челси" Роману Абрамовичу. Ранее стало известно, что Абрамовичу не продлили британскую визу, из-за чего он, в частности пропустил финал Кубка Англии, где его клуб выиграл у "МЮ" (1:0).

"Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!" - говорится в сообщении "Енисея".

Красноярцы впервые в истории пробились в премьер-лигу, одолев в стыковых матчах "Анжи" (3:0, 3:4).